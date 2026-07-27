La fondazione di Renzo Rosso sostiene Medici Senza Frontiere | Agiamo dove si può ricominciare Tante richieste d' aiuto ci arrivano dall' Italia

Otb Foundation, l’organizzazione non profit del Gruppo Only The Brave, sostiene Medici Senza Frontiere. La fondazione ha annunciato che agirà dove si può ricominciare, ricevendo molte richieste di aiuto dall’Italia. Le emergenze umanitarie coinvolgono guerre, rifugiati, donne, minori e giovani. La missione dell’organizzazione si concentra su interventi in situazioni di crisi, senza approfondire motivazioni o contesti specifici.

La guerra, anzi, le guerre, le mille emergenze umanitarie, i rifugiati, le donne in difficoltà, i minori, i giovani. Difficile sintetizzare la missione di Otb Foundation (Only The Brave, l’organizzazione non profit dell’omonimo Gruppo). Tuttavia, proprio una delle ultime iniziative in ordine di tempo, quella a sostegno delle attività di chirurgia ricostruttiva, salute mentale e riabilitazione del Reconstructive surgery hospital di Amman, in Giordania, aiuta a capire la filosofia dell’organizzazione, della quale è vicepresidente Arianna Alessi, mentre il presidente è il marito Renzo Rosso. «L’ospedale di tutte le guerre» è il cuore del... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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