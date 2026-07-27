In Ungheria, Kimi Antonelli si distingue dominando la gara, mentre la Ferrari delude le aspettative. Nessun italiano aveva mai ottenuto un risultato così convincente in Formula 1. La competizione prevista per ridurre il divario tra le squadre si conclude con Antonelli in testa, lasciando la scuderia italiana lontana dai vertici. La gara conferma la superiorità del pilota e mette in discussione le performance del team, che non riesce a capitalizzare l’occasione di migliorare la posizione in classifica.

Doveva essere l’occasione per cercare di ricucire il gap e dare una scossa mondiale, ma alla fine il vero vincitore in Ungheria è ancora Kimi Antonelli. Le condizioni c’erano tutte in griglia di partenza: Charles Leclerc scattava in prima fila e poi non ha trovato ritmo, Lewis Hamilton in concorso con la squadra ha prima cestinato il secondo posto (scattato quinto per l’impeding su Oscar Piastri ) e poi il podio con un pit stop sciagurato sotto Virtual Safety Car. George Russell, invece, si è autoeliminato dalla contesa con lo stallo in partenza che lo ha relegato in fondo al gruppo. Perciò Antonelli lascia Budapest e va in vacanza da leader del mondiale con 50 punti di margine sul secondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La Ferrari delude, Kimi Antonelli non sbaglia un colpo: nessun italiano ha mai dominato così in Formula 1

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Ferrari, Leclerc si scusa con Kimi Antonelli dopo la Sprint di F1 a Miami

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Un'altra gara, un altro momento in cui il team McLaren delude i suoi piloti. Se non è la strategia, sono i ragazzi ai pit stop. Davvero terribili qui e hanno rovinato completamente la gara di Lando. reddit