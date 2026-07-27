La community è contro PlayStation | l’addio al formato fisico preoccupa e in fan sono in protesta

La decisione di Sony di abbandonare il formato fisico per le console PlayStation ha portato a proteste tra gli utenti, che si sono espressi con un forte malcontento. Nonostante le lamentele siano iniziate come reazioni temporanee, a distanza di settimane il dissenso continua a essere significativo. La community si oppone alla scelta, evidenziando come la resistenza al cambiamento sia ancora forte tra i fan. La posizione di Sony resta invariata, senza segnali di revisione.

Il malcontento è ai massimi storici. Sony sembra fermo sulla sua decisione, ma un numero significativo di utenti non è da meno. Anche se molti hanno pensato alle lamentele come una conseguenza temporanea, a distanza di settimane sembra non essere così. L’annuncio dell’ addio al formato fisico è stato percepito da tanti come l’ennesima dimostrazione dell’allontanamento dell’azienda a favore del profitto. Ancora adesso, infatti, la decisione di PlayStation di abbandonare il disco dal 2028 continua ad accendere la protesta dei fan. Proprio per questa ragione questi ultimi hanno deciso di organizzare una settimana di blackout su PS4 e PS5. La protesta contro PlayStation punta al blackout per sette giorni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Fan PlayStation organizzano una settimana di blackout per protestare contro la morte del formato fisicoLa decisione di PlayStation di abbandonare i dischi fisici dal 2028 accende la protesta dei fan, che organizzano una settimana di blackout su PS4 e PS5. multiplayer.it

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