La Clai scalda i motori Attesa per i calendari E il raduno si avvicina

Da ilrestodelcarlino.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Clai si prepara per l'inizio della stagione di serie A2, con i calendari ancora da definire. La società ha completato la formazione, seguendo le indicazioni del nuovo allenatore Marco Gazzotti. Il raduno si avvicina e la squadra è pronta a partire, dopo aver lavorato con continuità e senza ritardi. La società del presidente Stefano Mongardi ha confermato la volontà di competere in una terza stagione consecutiva nella categoria.

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La Clai è pronta da tempo, la società del presidente Stefano Mongardi con grande linearità ha costruito la squadra pensata e voluta dal nuovo allenatore Marco Gazzotti in vista della terza stagione di fila in serie A2. Ancora una volta l’Imola della pallavolo respirerà l’aria del secondo campionato italiano: il primo obiettivo è la permanenza in categoria, poi impegnandosi al massimo si può pensare a qualcosa di più di una salvezza. Al raduno manca poco di una ventina di giorni, poi il gruppo biancoblù comincerà la preparazione in vista della stagione agonistica. Il prossimo appuntamento è la compilazione dei calendari dove tutte le squadre conosceranno il loro cammino: se non ci saranno intoppi la stagione verrà svelata negli ultimi giorni di questo torrido luglio, al massimo entro il primo di agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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