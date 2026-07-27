La bottega storica recuperata la boutique hotel e la riapertura del teatro | così il piccolo borgo ha ripreso vita

Da corrierefiorentino.corriere.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il teatro del borgo riapre le porte, accogliendo di nuovo il pubblico dopo i lavori di restauro. La bottega storica è stata recuperata e riaperta, mentre una boutique hotel ha aperto le sue porte, offrendo sistemazioni ai visitatori. La località, che conserva un’atmosfera autentica, si prepara ad accogliere sia i residenti sia chi arriva per scoprire una Toscana meno frequentata dal turismo di massa.

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Un borgo che riprende vita, un teatro che riapre e torna ad accogliere il pubblico dei cittadini del suo territorio ma anche chi viene qua a conoscere una Toscana meno turistica e ancora autentica. Succede a San Pancrazio a Bucine in provincia di Arezzo, anche se la distanza che lo separa dalla città de La Giostra del Saracino è uguale a quella che lo divide da Siena.  Nel 1944 il piccolo paese che non dista molto da Civitella, fu coinvolto nel terribile eccidio che costò la vita a oltre 200 persone, e ancora oggi la memoria dei 65 civili che vennero uccisi dai nazisti nel borgo di San Pancrazio vive in un roseto a loro dedicato che si affaccia sul panorama della Valdambra. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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