Il teatro del borgo riapre le porte, accogliendo di nuovo il pubblico dopo i lavori di restauro. La bottega storica è stata recuperata e riaperta, mentre una boutique hotel ha aperto le sue porte, offrendo sistemazioni ai visitatori. La località, che conserva un’atmosfera autentica, si prepara ad accogliere sia i residenti sia chi arriva per scoprire una Toscana meno frequentata dal turismo di massa.

Un borgo che riprende vita, un teatro che riapre e torna ad accogliere il pubblico dei cittadini del suo territorio ma anche chi viene qua a conoscere una Toscana meno turistica e ancora autentica. Succede a San Pancrazio a Bucine in provincia di Arezzo, anche se la distanza che lo separa dalla città de La Giostra del Saracino è uguale a quella che lo divide da Siena. Nel 1944 il piccolo paese che non dista molto da Civitella, fu coinvolto nel terribile eccidio che costò la vita a oltre 200 persone, e ancora oggi la memoria dei 65 civili che vennero uccisi dai nazisti nel borgo di San Pancrazio vive in un roseto a loro dedicato che si affaccia sul panorama della Valdambra. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - La bottega storica recuperata, la boutique hotel e la riapertura del teatro: così il piccolo borgo ha ripreso vita

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