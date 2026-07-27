Karima ha riempito piazza Napoleone con un concerto gratuito, esibendosi tra brani di jazz, pop e musica d’autore. Sono passati quindici anni dalla sua ultima partecipazione al Summer, anche allora senza biglietto. La cantante ha intrattenuto il pubblico con una performance dal vivo, attirando numerosi spettatori. La serata si è svolta senza problemi, offrendo agli spettatori un momento di musica dal vivo nel centro cittadino.

Sono trascorsi giusto quindici anni dalla precedente apparizione di Karima al Summer e anche in quel caso si trattava di un evento gratuito. Nel 2009, dopo “Amici“, le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, dove si classificò terza con “Come in ogni ora“ e dopo aver duettato con il grande Burt Bacharach, Karima sembrava lanciatissima nel mondo della canzone pop italiana. Invece la carriera della cantante livornese, dopo alcune esperienze televisive, ha preso totalmente un’altra piega, virando decisamente verso il jazz, strada che le ha di fatto affinato e se possibile migliorato la voce, sicuramente una delle più “nere“ in circolazione in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Karima incanta piazza Napoleone tra classici jazz, pop e d’autore

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