Il cantautore napoletano compie 80 anni il 23 luglio. Attualmente è impegnato nel tour “Quando sarò grande”, con esibizioni dal vivo. Tra i suoi brani più noti ci sono “L'isola che non c'è”, “Un giorno credi” e “Un'estate italiana”. La tournée prosegue mentre festeggia questa ricorrenza.

E doardo Bennato compie oggi, 23 luglio, 80 anni. Un traguardo che arriva mentre il cantautore napoletano continua a esibirsi dal vivo con il tour Quando sarò grande. Confermando un percorso artistico che, dagli anni Settanta a oggi, ha attraversato generazioni senza perdere la propria identità. Primo artista italiano a riempire lo stadio di San Siro e tra i protagonisti assoluti del rock italiano, Bennato ha costruito una carriera fatta di musica, ironia e testi capaci di raccontare il presente. Capodanno in musica a Milano con il rock and roll di Edoardo Bennato X Leggi anche › Edoardo Bennato: «Il Sud malmesso e abbandonato è il motivo dell’ingovernabilità dell’Italia» Gli inizi di Edoardo Bennato e la passione per la musica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Autore di classici come L'isola che non c'è, Un giorno credi e Un'estate italiana, festeggia ancora sul palco

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BUONA COME IL PANE (1982) | Film Completo HD | Commedia all'Italiana | Carmen Russo

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