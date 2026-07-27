Sabato sera allo Stadio dei Pini di Cervia, la K Sport Montecchio Gallo ha battuto 4-0 il Ravenna in un’amichevole. La partita è stata la prima uscita stagionale per entrambe le squadre. Il direttore sportivo ha commentato positivamente la prestazione, definendola una buona prova. La squadra ha segnato più gol rispetto agli avversari, che militano in serie C. Non sono stati comunicati dettagli sulle formazioni o sui tempi di gioco.

Sabato sera allo Stadio dei Pini di Cervia la K Sport Montecchio Gallo ha effettuato la prima uscita stagionale contro il Ravenna, ambiziosa compagine di serie C. Il risultato ha premiato i romagnoli allenati da mister Mandorlini (4 a 0 il risulto finale con le reti tutte nel primo tempo) ma la K Sport si è ben comportata considerando che aveva nelle spalle o meglio nelle gambe, solo 3 giorni di lavoro e tutti con carichi pesanti. L’amichevole è stata di certo utile a mister Magi per vedere all’opera i vari under che per il prossimo campionato di serie D dovranno essere obbligatoriamente impiegati (1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi, 1 nato dal 1° gennaio 2007 in poi e1 nato dal 1° gennaio 2008 in poi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - K Sport, il Ravenna ne fa quattro nell’amichevole. Ma il ds Mariotti è soddisfatto: "Una buona prova"

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