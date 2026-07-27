Juventus Women Perry dice già addio | ufficiale la cessione titolo definitivo La destinazione

La Juventus Women ha annunciato la cessione definitiva della centrocampista statunitense Ally Perry, che lascia il club dopo avervi giocato da gennaio 2026. La destinazione dell’atleta non è ancora stata comunicata. La società ha confermato la conclusione del rapporto contrattuale con Perry, senza ulteriori dettagli sul trasferimento.

di Mauro Munno della centrocampista statunitense. Dopo averla accolta a Torino nel gennaio 2026, la Juventus Women saluta già Ally Perry a titolo definitivo. La centrocampista americana, arrivata dai college USA, torna Oltreoceano per vestire la maglia del Lexington SC, formazione che milita nella Gainbridge Super League. A differenza di quanto accaduto precedentemente con Grosso, Echegini e Brighton la ragazza non ha avuto alcun impatto dal punto di vista tecnico. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Ally Perry saluta la Juventus Women: è ufficiale la sua cessione a titolo definitivo al Lexington SC, formazione statunitense che milita nella Gainbridge Super League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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