Juventus sondaggio per Elmas | quanto chiede il Lipsia

Il Lipsia valuta una possibile cessione di Eljif Elmas, attualmente sotto contratto fino a due anni, dopo il prestito al Napoli concluso senza riscatto. Il club tedesco ha aperto un sondaggio tra i dirigenti per conoscere la richiesta economica del Napoli, che avrebbe dovuto versare 17 milioni di euro per il riscatto. La trattativa resta aperta, ma non sono stati ancora definiti i termini.

Eljif Elmas, finito il prestito al Napoli che non l'ha riscattato (la cifra pattuita era di 17 milioni), è tornato al Lipsia con cui ha ancora due anni di contratto. Ma il centrocampista macedone non resterà in Bundesliga, agli azzurri piacerebbe riaverlo così come a Luciano Spalletti piacerebbe allenarlo nuovamente dopo lo scudetto vinto nel 2023 proprio col Napoli: ecco perché la Juventus ha fatto un sondaggio. Elmas è valutato 10 milioni di euro ed è cercato pure dal Besiktas. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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