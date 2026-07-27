Juan Jesus vicino al Venezia | colpo a zero vicino per i lagunari

Juan Jesus è vicino a firmare con il Venezia, dopo aver giocato in Italia con Inter, Roma e Napoli. L’accordo con i lagunari si avvicina e il trasferimento potrebbe avvenire a titolo gratuito. La trattativa è in fase avanzata, senza dettagli sui tempi. Non sono stati comunicati altri dettagli sulla durata del contratto o eventuali bonus. La firma potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Juan Jesus potrebbe proseguire la sua carriera in Italia e, dopo aver vestito le maglie di Inter, Roma e Napoli, appare vicino all’accordo con il Venezia che lo ha messo nel mirino. Juan Jesus verso il Venezia (Ansa Foto) – calciomercato.it I lagunari vogliono costruire una squadra che possa lottare per restare in Serie A in vista della prossima stagione e necessitano di elementi di esperienza in grado di aiutare la squadra a disposizione di Stroppa. Stando a quanto affermato da Sportmediaset, il Venezia sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di un contratto annuale al calciatore classe 1991, rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza con la maglia del Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Il Napoli starebbe pensando al ritorno di Juan Jesus via i principali media. Potenzialmente ho terminato la miglior giornata di sempre. Sarebbe clamoroso. x.com

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