Tomiyasu Venezia colpo vicino per la difesa | accordo triennale con il giapponese

Notizia in breve

Il Venezia sta finalizzando un accordo triennale con un difensore giapponese, che tornerà in Serie A dopo aver giocato con il Bologna. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’offerta. La firma è attesa a breve, segnando un possibile ritorno del calciatore nel campionato italiano.