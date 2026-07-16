Tomiyasu Venezia colpo vicino per la difesa | accordo triennale con il giapponese
Il Venezia sta finalizzando un accordo triennale con un difensore giapponese, che tornerà in Serie A dopo aver giocato con il Bologna. La trattativa tra le parti è in fase avanzata e si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’offerta. La firma è attesa a breve, segnando un possibile ritorno del calciatore nel campionato italiano.
Tomiyasu verso il Venezia, trattativa ai dettagli per il ritorno in Serie A dell’ex difensore del Bologna: i dettagli dell’offerta. Il Venezia è vicino a chiudere un colpo importante per il reparto difensivo. Come rivelato da TMW, il club lagunare è a un passo dall’accordo con Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza con l’ Ajax. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il centrale classe 1998 è reduce da una stagione particolare, nella quale ha raccolto sette presenze con il club olandese dopo l’esperienza all’ Arsenal. Nel corso dell’ultimo Mondiale, invece, ha disputato tre partite con la maglia del Giappone, confermando comunque il proprio status internazionale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Escl. Il #Venezia vuole fare un grande colpo in difesa e segue con grandissimo interesse la situazione di Takehiro #Tomiyasu. Il duttile difensore giapponese è considerato l'innesto perfetto per esperienza: contatti avviati con l'entourage. #Calciom x.com
Contrariamente alle voci girate ieri da parte dei giornalisti nostrani ed anche di presunti insider che si credono grandi giornalisti, la priorità di Tomiyasu è il ritorno in Premier League. L'interesse del Venezia c'è ed è forte, ma da qui e parlare di trattativa chiusa facebook