Un'aggressione in cucina si è conclusa con un colpo di coltello. Durante il turno in un ristorante di un hotel sul litorale di Rimini, una aiuto cuoca di 21 anni ha ferito un collega di 45 anni. La donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate. Nessun dettaglio è stato fornito sugli eventuali motivi alla base della lite. La scena si è svolta nel contesto di un normale turno di lavoro, senza altri coinvolgimenti.

Una violenta lite scoppiata nella cucina del ristorante di un hotel sul litorale di Rimini si è conclusa con un accoltellamento. Una 21enne, aiuto cuoca, è stata denunciata con l’accusa di lesioni personali aggravate dopo aver ferito un collega di 45 anni durante un turno di lavoro. L’uomo è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. I medici gli hanno assegnato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Il litigio durante il turno di lavoro nel ristorante dell’hotel. L’episodio è avvenuto venerdì 24 luglio nella cucina del ristorante di un albergo del litorale nord riminese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Rimini Viserba, intervenuti sul posto, tra i due colleghi sarebbe scoppiata una discussione che, nel giro di pochi istanti, è degenerata in un’aggressione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Italia, follia al ristorante: il cuoco accoltella il collega

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rimini, lite tra cuochi nella cucina di un ristorante: 21enne accoltella collega, denunciataUna lite tra due aiuto cuochi in un ristorante di un hotel sul litorale di Rimini si è conclusa con un intervento chirurgico per un uomo di 45 anni,...

“Qualcosa si muove nel sorbetto”. Orrore al ristorante, cos’ha messo il cuoco nel piatto: agghiaccianteUn ristorante è stato chiuso temporaneamente dopo che è stato trovato un ingrediente insolito nel piatto, causando sdegno tra i clienti.

Si parla di: Lavitola? Affascinante ma porta guai, povero Ranucci..., la verità di Sergio De Gregorio; Notte di follia in un ristorante di Parma: prima molesta i clie.