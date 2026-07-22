Qualcosa si muove nel sorbetto Orrore al ristorante cos’ha messo il cuoco nel piatto | agghiacciante

Notizia in breve

Un ristorante è stato chiuso temporaneamente dopo che è stato trovato un ingrediente insolito nel piatto, causando sdegno tra i clienti. Il cuoco avrebbe inserito un elemento non autorizzato, che ha provocato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare. Le autorità hanno sequestrato diversi campioni e stanno indagando per verificare eventuali violazioni delle norme igienico-sanitarie. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle pratiche di preparazione nel locale.