Israele apre alla forza internazionale a Gaza

Il gabinetto di sicurezza ha approvato l’ingresso di una forza internazionale nella Striscia di Gaza. La decisione permette l’installazione di un contingente multinazionale nelle aree designate dal piano statunitense per il cessate il fuoco. La misura è stata presa sotto la guida del primo ministro. La presenza delle forze esterne sarà regolamentata dal quadro giuridico approvato.

Gaza, 27 luglio 2026 – Israele apre alla presenza di una forza internazionale nella Striscia di Gaza. Il gabinetto di sicurezza guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha approvato il quadro giuridico necessario per consentire l’ingresso di un contingente multinazionale nelle aree previste dal piano statunitense per il cessate il fuoco. La missione, denominata International Stabilization Force, dovrebbe essere composta inizialmente da circa 200 uomini provenienti da Paesi considerati “amici” di Israele. Tra quelli coinvolti figurano Uganda e Marocco, anche se la partecipazione di ogni Stato dovrà ricevere un’autorizzazione separata da parte del governo israeliano. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Israele vuol farsi impero

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