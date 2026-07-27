Irina Shayk è stata vista in un ristorante insieme a Devin Booker, che sarebbe la sua nuova fiamma. Secondo quanto riportato da Deuxmoi, entrambi sono stati fotografati nello stesso locale, ma non sono stati immortalati insieme nelle foto. La modella e il giocatore di basket si trovavano nello stesso ristorante, anche se non sono stati mostrati in modo diretto insieme. Non ci sono ulteriori dettagli sulla loro relazione o sui momenti trascorsi nello stesso locale.

Devin Booker è la nuova fiamma di Irina Shayk: i due sono stati avvistati nello stesso locale ma non sono apparsi insieme negli scatti Secondo quanto riportato daDeuxmoi, sarebbe stato fotografato all’uscita di un ristorante, lo stesso nel quale si trovava la modella, sebbene i due non siano apparsi insieme negli scatti. Secondo il sito non può essere una casualità che i due si trovassero nello stesso momento nello stesso locale, ma per ora a legarli sembra che ci siano solo voci. Tra i due ci sono 13 anni di differenza: lei ha 40 anni, lui 27, ma questo fattore non sembra possa indicare qualcosa a favore o al contrario.A SanremoIrina, che è stata una delle co-conduttrici, ha sottolineato di essere single, chissà se da febbraio è cambiato qualcosa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Irina Shayk ha ritrovato l’amore: lui è Devin Booker

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