Cristiano Ronaldo e Irina Shayk si sono lasciati nel 2015 dopo quattro anni di relazione. Lo spot di intimo del calciatore, lanciato nel 2014, ha riscosso grande successo. Nel 2015, si sono diffusi rumors di tradimenti, senza conferme ufficiali. Ronaldo, ora 41enne, continua a essere protagonista nel calcio e nel mondo dello spettacolo, mentre la modella ha intrapreso altre strade professionali. La coppia non ha più avuto contatti pubblici dopo la separazione.

A 41 anni Cristiano Ronaldo riesce ancora a far sognare i tifosi. Ben lontano dal voler appendere gli scarpini al chiodo, il fuoriclasse portoghese ha conquistato il suo primo campionato in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Nassr - il suo 35° trofeo in carriera – ma si avvia anche a raggiungere un altro ambizioso obiettivo: mille gol. Il successo e l’affermazione sportiva lo hanno portato spesso sotto i riflettori, ma al centro della cronaca sono finite anche le sue relazioni sentimentali, una su tutte quella con la modella russa Irina Shayk, alla quale CR7 è stato legato dal 2010 al 2015. Il colpo di fulmine sul set. Giugno 2010. Irina Shayk è una delle modelle più richieste del momento tanto che la rivista Sports Illustrated le dedica la copertina del numero estivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo spot di intimo, il successo, i tradimenti: la storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Irina Shayk

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