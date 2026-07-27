Inter è Diouf il vero colpaccio | la genialata di Chivu

Da liberoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giocatore più rilevante tra quelli coinvolti è Andy Diouf, esterno destro mancino di 23 anni. Originario della Francia, Diouf inizialmente pensava di poter essere una mezzala, ma ora si sta adattando al ruolo di esterno di fascia. La sua posizione gli consente di rientrare sul sinistro per puntare l’uomo e la porta, un cambio di ruolo promosso dall’allenatore. La sua presenza rappresenta una novità rispetto alla mancanza del difensore centrale previsto.

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Il difensore centrale non c’è, l’esterno a destra invece sì: è mancino e si chiama Andy Diouf. La “pazza idea” di Chivu sta diventando realtà. Il 23enne francese che pensava di essere una mezzala si sta convincendo che in fascia, con la possibilità di rientrare sul sinistro puntando l’uomo e la porta, può svoltare la carriera. Ed essere, perché no, il titolare dell’Inter. Il pensiero arriva perfino prima dei due gol segnati da Diouf nel finale dell’amichevole contro il Karlsruher (seconda divisione tedesca al via tra dieci giorni) che fino al 91’ era in vantaggio grazie alla rete di Civeja al 50’. I due gol di certo aiutano a convincere il giocatore che l’idea di Chivu è corretta e invitano la dirigenza dell’Inter a rivedere le proprie priorità sul mercato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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La svolta di Andy Diouf: l’intuizione di Chivu che ha cambiato il futuro dell’InterAndy Diouf ha segnato un gol decisivo nell’ultimo match a Bologna, diventando un punto fermo sulla fascia.

Temi più discussi: E se il nuovo esterno dell'Inter fosse Andy Diouf? Tra un inizio di precampionato da sogno e gli scenari di mercato; Da ripiego a certezza: è Diouf l'erede di Dumfries a destra. Come ha fatto a convincere Chivu; Inter, Diouf: Ruolo? Preferisco in mezzo, ma ho le qualità per fare l'esterno; Diouf, potenza e precisione: Buone sensazioni: quel tiro lo provo spesso in allenamento.

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