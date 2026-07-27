Inter è Diouf il vero colpaccio | la genialata di Chivu

Il giocatore più rilevante tra quelli coinvolti è Andy Diouf, esterno destro mancino di 23 anni. Originario della Francia, Diouf inizialmente pensava di poter essere una mezzala, ma ora si sta adattando al ruolo di esterno di fascia. La sua posizione gli consente di rientrare sul sinistro per puntare l’uomo e la porta, un cambio di ruolo promosso dall’allenatore. La sua presenza rappresenta una novità rispetto alla mancanza del difensore centrale previsto.

Il difensore centrale non c’è, l’esterno a destra invece sì: è mancino e si chiama Andy Diouf. La “pazza idea” di Chivu sta diventando realtà. Il 23enne francese che pensava di essere una mezzala si sta convincendo che in fascia, con la possibilità di rientrare sul sinistro puntando l’uomo e la porta, può svoltare la carriera. Ed essere, perché no, il titolare dell’Inter. Il pensiero arriva perfino prima dei due gol segnati da Diouf nel finale dell’amichevole contro il Karlsruher (seconda divisione tedesca al via tra dieci giorni) che fino al 91’ era in vantaggio grazie alla rete di Civeja al 50’. I due gol di certo aiutano a convincere il giocatore che l’idea di Chivu è corretta e invitano la dirigenza dell’Inter a rivedere le proprie priorità sul mercato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Bologna-Inter 3-3: Diouf

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La svolta di Andy Diouf: l’intuizione di Chivu che ha cambiato il futuro dell’InterAndy Diouf ha segnato un gol decisivo nell’ultimo match a Bologna, diventando un punto fermo sulla fascia.

Temi più discussi: E se il nuovo esterno dell'Inter fosse Andy Diouf? Tra un inizio di precampionato da sogno e gli scenari di mercato; Da ripiego a certezza: è Diouf l'erede di Dumfries a destra. Come ha fatto a convincere Chivu; Inter, Diouf: Ruolo? Preferisco in mezzo, ma ho le qualità per fare l'esterno; Diouf, potenza e precisione: Buone sensazioni: quel tiro lo provo spesso in allenamento.

C’è qualcuno che per la doppietta di Diouf contro il Karlsruher preferisce non esaltarsi troppo Fabrizio Biasin, infatti, sul suo profilo X, crede che sia ancora troppo presto per dire che il francese è adatto a ricoprire il ruolo di Dumfries? #Inter #Diouf #SpazioInt x.com

Diouf eroe nel recupero: doppietta ribalta il Karlsruher e regala la vittoria all'InterL’ Inter ha conquistato una vittoria significativa nella sua seconda amichevole precampionato in Germania, superando il Karlsruher per 2-1. Il successo è arrivato grazie a una doppietta decisiva di ... it.blastingnews.com

Inter, Diouf non basta: Ausilio dice no a Perisic, perché non rilanciare Savona?In casa Inter l'uomo del momento è Andy Diouf, autore di una doppietta da urlo nel recupero dell'amichevole vinta 2-1 in rimonta sul campo del Karlsruher in Germania. calciomercato.com

Inter Milan are preparing to sign Dani Carvajal after their attempts to sign Marco Palestra failed, as he chose to join Chelsea. Carvajal will become a free agent on June 30. The 6-time UCL winner could arrive either as a starter or as an experienced player to p reddit