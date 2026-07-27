Un giocatore dell’Inter ha segnato un gol da esterno destro, sorprendendo con un tiro preciso. L’azione si è verificata durante una partita, con il francese che ha sfruttato una posizione inaspettata sulla fascia destra. La rete ha dato un segnale importante in vista delle decisioni di mercato, influenzando le strategie del club. La giocata ha attirato l’attenzione sui possibili sviluppi futuri della formazione.

Inter, Diouf lancia un segnale sulla fascia destra: il buon rendimento del francese cambia i piani dei nerazzurri sul mercato?. L’ Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno destro dopo l’addio di Denzel Dumfries, ma dalla seconda amichevole estiva contro il Karlsruher è arrivata una risposta importante direttamente dal campo. I nerazzurri hanno vinto 2-1 in rimonta, ribaltando la partita nei minuti di recupero grazie a una doppietta straordinaria di Andy Diouf. L’ex Lens, entrato nel secondo tempo al posto di Luis Henrique, è stato schierato da Cristian Chivu proprio sulla corsia destra. Una soluzione particolare, ancora in fase sperimentale, ma capace di produrre subito effetti concreti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Inter, Diouf sorprende da esterno destro: la “pazza idea” di Chivu funziona – VIDEO di Giuseppe Colicchia

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