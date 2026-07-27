L’Inter ha concluso il ritiro in Germania con una partita amichevole contro il Karlsruher, squadra di seconda divisione tedesca. Durante l'incontro, Diouf ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della squadra nerazzurra. La partita rappresenta la prima amichevole ufficiale della preparazione estiva.

L’ Inter ha terminato il proprio ritiro in Germania disputando la prima amichevole ufficiale della preparazione estiva contro il Karlsruher, squadra di seconda divisione tedesca. La formazione che ha scelto Cristian Chivu per partire dal primo minuto è stata inedita ma funzionale per valutare molti giovani aggregati in prima squadra nel ritiro in vista della stagione 202627 che fra un mese comincerà. La partita è stata un buon banco di prova per iniziare a mettere minuti sulle gambe. Tra primo e secondo tempo l’allenatore nerazzurro ha cambiato l’intera formazione in campo, per concedere a tutti uno spezzone di gara. Il risultato conta... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Diouf sale in cattedra: doppietta decisiva conrtro il Karlsruher in amichevole

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Inter - Diouf la ribalta da solo: 1-2 col Karlsuher

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Inter, lo show di Diouf fa sorridere Chivu: riguarda la doppietta spettacolare in amichevoleDurante un’amichevole, due gol in extremis di Andy Diouf hanno permesso all’Inter di battere 2-1 il Karlsruher SC.

Temi più discussi: Inter, 2-1 in amichevole: super Diouf, chi sale e chi scende fra Stankovic, Pio, Pavard, Topalovic e Frattesi; L'Inter evita la figuraccia in extremis: la doppietta di Diouf ribalta il Karlsruhe; Doppietta di Diouf, l'Inter vince in extremis con il Karlsruher; Diouf spinge l'Inter alla vittoria: 2-1 contro il Karlsruher.

Inter, rimonta nel recupero con super Diouf: Lavoro per imparare da esternoL'Inter vince 2-1 sul Karlsruher in amichevole: decisiva la doppietta del francese Andy Diouf in pieno recupero. tuttomercatoweb.com

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