Indice di sportività Napoli è la migliore provincia campana | Caserta nelle retrovie

Napoli si piazza al 48º posto nella classifica delle province più sportive della regione, risultando la migliore tra le cinque. Benevento si trova al 57º, mentre le altre provincie sono tutte in fondo alla graduatoria: Salerno al 79º, Avellino all’85º e Caserta al 95º su 107.

Tempo di lettura: 2 minuti È Napoli la provincia campana più sportiva. Con il suo 48esimo posto, il capoluogo di regione fa meglio di Benevento (che è 57esima), mentre le altre province sono tutte nella parte bassa della graduatoria: Salerno 79esima, Avellino 85esima e Caserta 95esima (sulle 107 complessive valutate). È l’esito della 20esima edizione dell’Indice di sportività, realizzato da Pts Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore nell’edizione odierna del quotidiano nell’ambito del progetto “Qualità della vita”. “L’indice – si legge in una nota diffusa da Il Sole 24 ore – misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori articolati in quattro macrocategorie: sport individuali, sport di squadra, struttura sportiva, sport e società”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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