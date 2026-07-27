Nel 2025, in Italia, si sono verificati 177.207 incidenti stradali, con 2.868 vittime e 237.822 feriti, secondo il rapporto ISTAT. Rispetto all’anno precedente, si registra una diminuzione delle vittime del 5,3%, mentre aumentano gli incidenti del 2,2% e i feriti dell’1,7%. Un’associazione di settore ha sottolineato che per ridurre gli incidenti è necessario investire nella formazione degli automobilisti.

Nel 2025 sulle strade italiane si sono verificati 177.207 incidenti, con 2.868 vittime e 237.822 feriti. È quanto emerge dal Rapporto ISTAT sull'incidentalità stradale, che registra una diminuzione delle vittime (-5,3%), ma anche un aumento degli incidenti (+2,2%) e dei feriti (+1,7%) rispetto all'anno precedente. Il Rapporto evidenzia inoltre che distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità non adeguata sono tra le principali cause di incidentalità. Un dato che conferma il peso determinante del fattore umano e richiama la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione e della guida responsabile. Per UNASCA – Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica la sicurezza stradale non può essere affidata esclusivamente alle norme, ai controlli o alle sanzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Incidenti stradali, UNASCA: "Per ridurli serve investire nella formazione"

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INCIDENTE STRADALE, CAMION CAPOVOLTO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO | 27/03/2026

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