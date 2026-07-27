Due persone sono rimaste ferite in un incidente frontale avvenuto oggi pomeriggio a Barberino di Mugello. Un uomo di 44 anni è stato ricoverato in condizioni gravi, mentre un’altra persona ha riportato ferite meno gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto, avvenuto alle 16.

Barberino di Mugello (Firenze), 27 luglio 2026 – Saranno i carabinieri a ricostruire con esattezza quanto accaduto questo pomeriggio, lunedì 27 Luglio, alle 16.00 circa, in via Matteotti a Cavallina, nel Comune di Barberino di Mugello. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, si sono scontrati frontalmente un’auto ed un autocarro. Due i feriti, entrambi di Barberino di Mugello. Il conducente dell'autocarro, uomo di 44 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Careggi. L'altro invece, 22enne, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Borgo San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale dell’Unione dei Comuni del Mugello ed i soccorsi sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente frontale: due feriti, grave un uomo di 44 anni

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SCHIANTO FRONTALE: TRE FERITI, DUE ANCORA GRAVI | 26/02/2026

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