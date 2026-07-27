Incendio spaventoso in Italia persone soccorse in mare | tutti in fuga cosa succede

Un incendio durato diverse ore ha interessato una zona costiera, spingendo decine di persone a scappare dalla spiaggia in fretta. Alcuni soccorritori sono intervenuti in mare per mettere in salvo chi si trovava in acqua. Le fiamme si sono avvicinate al mare, creando situazioni di emergenza e confusione tra i presenti. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio né eventuali feriti. La zona è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Momenti di grande paura si sono vissuti lungo la costa, dove un violento incendio ha costretto decine di persone a lasciare in fretta la spiaggia mentre le fiamme avanzavano verso il mare. L’emergenza ha richiesto un’imponente operazione di soccorso via mare per mettere in salvo bagnanti rimasti intrappolati. La situazione è diventata particolarmente critica quando il fronte del rogo si è avvicinato al bagnasciuga, rendendo impossibile l’evacuazione via terra. In pochi minuti sono scattate le operazioni coordinate tra le diverse autorità, con l’impiego di mezzi navali per allontanare le persone dalla zona di pericolo. L’emergenza si è verificata a Peschici, nel Foggiano, in località Zaiana, dove il vasto incendio ha interessato un tratto della costa del Gargano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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