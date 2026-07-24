Un incendio di vaste proporzioni ha causato la fuga di centinaia di persone. Il fumo denso e scuro ha reso l’aria irrespirabile, limitando la visibilità e causando problemi respiratori. Le fiamme, alimentate da raffiche di vento, hanno diffuso un crepitio continuo e si sono estese rapidamente, rendendo difficile l’intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma l’area è stata evacuata in via precauzionale.

L’aria era diventata del tutto irrespirabile, satura di un fumo denso e scuro che accecava la vista e soffocava ogni respiro. Il crepitio sinistro delle fiamme, spinto da raffiche di vento incessanti e improvvise, cancellava minuto dopo minuto qualsiasi illusione di poter difendere la terraferma. Con le vie terrestri ormai del tutto bloccate da un muro di fuoco incontenibile e minaccioso, l’unica reale via di fuga rimasta era l’acqua. Centinaia di famiglie, turisti sorpresi dall’emergenza e residenti spaventati, si sono riversate di corsa verso le banchine e i moli, spinte dal panico e dalla stretta necessità di salvare la propria vita. I... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spaventoso incendio, centinaia di persone in fuga: “Sembra l’Apocalisse”

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