Incendio ad Anagnina strade chiuse al Tuscolano | colonna di fumo verso il cielo intossicata una donna

Da fanpage.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel quadrante sud-est di Roma, provocando una colonna di fumo visibile in cielo e la chiusura di alcune strade nel quartiere Tuscolano. Una donna è stata intossicata dal fumo e soccorsa dal personale sanitario. Le autorità hanno chiuso al traffico le strade interessate dall’incendio per permettere le operazioni di spegnimento e di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incendio in corso nel quadrante sud est della capitale, intossicata dal fumo una donna: chiusure stradale nel quadrante del Tuscolano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fiamme ad Anagnina: donna intossicata dal fumo. Strade chiuse e traffico in tilt | GUARDAUn incendio si è sviluppato nella zona di Anagnina, a Roma, provocando l'intossicazione da fumo di una donna di 42 anni.

Cusano Mutri, incendio in una casa: donna intossicata dal fumoQuesta mattina si è verificato un incendio in una casa a Cusano Mutri, con una donna che ha riportato intossicazione da fumo.

incendio ad anagnina stradeFumo e fiamme a due passi dalle case: incendio ad Anagnina, soccorsa una 42enneIncendio di sterpaglie in via Giacomo Delitala, zona Anagnina. Strade chiuse, vigili del fuoco e protezione civile sul posto. Una donna di 42 anni intossicata ... romatoday.it

incendio ad anagnina stradeIncendio ad Anagnina, strade chiuse al Tuscolano: colonna di fumo verso il cielo, intossicata una donnaIncendio in corso nel quadrante sud est della capitale, intossicata dal fumo una donna: chiusure stradale nel quadrante del Tuscolano ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web