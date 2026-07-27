Incendio ad Anagnina strade chiuse al Tuscolano | colonna di fumo verso il cielo intossicata una donna
Un incendio si è sviluppato nel quadrante sud-est di Roma, provocando una colonna di fumo visibile in cielo e la chiusura di alcune strade nel quartiere Tuscolano. Una donna è stata intossicata dal fumo e soccorsa dal personale sanitario. Le autorità hanno chiuso al traffico le strade interessate dall’incendio per permettere le operazioni di spegnimento e di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.
Incendio in corso nel quadrante sud est della capitale, intossicata dal fumo una donna: chiusure stradale nel quadrante del Tuscolano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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