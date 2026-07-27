Incendio ad Anagnina strade chiuse al Tuscolano | colonna di fumo verso il cielo intossicata una donna

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel quadrante sud-est di Roma, provocando una colonna di fumo visibile in cielo e la chiusura di alcune strade nel quartiere Tuscolano. Una donna è stata intossicata dal fumo e soccorsa dal personale sanitario. Le autorità hanno chiuso al traffico le strade interessate dall’incendio per permettere le operazioni di spegnimento e di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.