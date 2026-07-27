Incendio a Peschici | si lavora senza sosta per spegnere i roghi | Attivi anche tre canadair

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato il Gargano domenica 26 luglio. Le fiamme hanno devastato un’area significativa della zona, mentre squadre di vigili del fuoco e volontari lavorano senza sosta per domare il rogo. Sono attivi tre canadair che cercano di contenere le fiamme. L’ipotesi più accreditata è che il fuoco sia stato doloso, anche se le indagini sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali.

L'ipotesi è che sia doloso il devastante incendio che ieri, domenica 26 luglio, ha colpito il Gargano. Ci sarebbero diversi punti di innesco contemporaneo ma la certezza di avrà solo con lo sviluppo delle indagini. Almeno trecento turisti sono stati allontanati dalle spiagge con l'auto di motovedette della guardia costiera, traghetti e imbarcazioni di diportisti corsi in aiuto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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