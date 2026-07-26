Un incendio si è sviluppato ieri mattina intorno alle 11 a Peschici, nel Gargano, alimentato dal vento e minacciando spiagge e campeggi. Il sindaco ha dichiarato che i roghi sono dolosi. Le fiamme hanno richiuso diverse aree turistiche e hanno richiamato l’attenzione sulla mancanza di un canadair fisso in zona, anche in assenza di un intervento immediato aereo. Nessuna vittima è stata segnalata.

Peschici (Foggia), 26 luglio 2026 – Il fuoco e la paura, tra i turisti del Gargano. Le fiamme, divampate ieri mattina intorno alle 11 e alimentate dal vento, hanno minacciato spiagge e camping a Peschici (Foggia), paradiso delle vacanze che ha rivissuto l’incubo del 2007, era il 24 luglio quando i roghi provocarono tre vittime. Ieri molti bagnanti si sono allontanati via mare su imbarcazioni della Guardia Costiera. I roghi ma anche il fumo hanno convinto altri a lasciare le strutture con mezzi autonomi o bus. Alle 21, quando i canadair finiscono il loro lavoro, il sindaco Luigi d’Arenzo deve decidere se evacuare un condominio. Cosa che poi non sarà necessaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Fuoco a Peschici, il sindaco: “Roghi dolosi”. Perché a Foggia non c’è un canadair fisso

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