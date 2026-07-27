Gli incendi in Spagna hanno portato all’evacuazione di 76.000 persone nelle zone di Madrid e Valencia. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi, che continuano a bruciare nelle aree circostanti. Le fiamme sono state documentate in immagini impressionanti. Al momento, non ci sono notizie di vittime. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con squadre di soccorso impegnate sul campo.

Gli incendi continuano a devastare le aree intorno a Madrid e la regione di Valencia, in Spagna. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di 76.000 persone, mentre altre 30.000 sono state invitate a rimanere nelle proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Sia in Spagna sia in Francia, la portata eccezionale dei roghi, alimentati dalle ondate di calore, sta spingendo a chiedere misure più incisive contro il cambiamento climatico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Spagna, vigili del fuoco in azione: le immagini impressionanti dei roghi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio sul lungomare, vigili del fuoco in azione

Notizie e thread social correlati

Incendi in Puglia, è già allarme. «Mancano quasi 400 vigili del fuoco». L'ira dei sindacati dopo i roghi di UgentoIn Puglia si sono verificati diversi incendi che hanno causato la distruzione di terreni e vegetazione.

Leggi anche: Incendi in provincia, Vigili del Fuoco impegnati a spegnere roghi di sterpaglie e boschivi

Temi più discussi: Incendi boschivi in Spagna: decollati due canadair dall'Italia; Incendi in Spagna e Francia, l’UE invia aerei ed elicotteri in soccorso col Meccanismo di protezione civile; Incendi, oltre 300mila persone evacuate tra Francia e Spagna. Ora è allarme vento; Incendi in Francia e Spagna, oltre 270mila persone evacuate nelle regioni colpite e decine di vigili del fuoco feriti.

Il giornalista cerca vigili del fuoco tedeschi che supportano la lotta contro gli incendi nei boschi in Francia o Spagna reddit

Non si placa l'emergenza incendi in Spagna dove un nuovo fronte del fuoco si è esteso nella zona della Comunità Valenciana dopo il rogo divampato a Vall d'Uixó, nella provincia di Castellón. Secondo quanto riportano i vigili del fuoco del Consorzio Provinci x.com

Incendi in Spagna, vigili del fuoco in azione: le immagini impressionanti dei roghi(LaPresse) Gli incendi continuano a devastare le aree intorno a Madrid e la regione di Valencia, in Spagna. Le autorità hanno disposto l'evacuazione di 76.000 persone, mentre altre 30.000 sono state i ... msn.com

I disastrosi incendi in Francia e in SpagnaSono stati favoriti dal caldo intenso di questi giorni, e controllarli è difficile: sono state evacuate più di 300mila persone ... ilpost.it