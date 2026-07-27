A Gallipoli sono state chiuse le aree a rischio crollo a causa degli incendi, mentre a Peschici sono stati bruciati circa 150 ettari di macchia mediterranea. I roghi hanno interessato zone turistiche notevoli, causando danni ambientali e restrizioni nelle aree interessate. Gli interventi di spegnimento sono ancora in corso, e le autorità stanno monitorando le zone colpite per prevenire ulteriori incendi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni strutturali.

La Puglia fa i conti con le pesanti ferite lasciate dai devastanti incendi delle ultime ore, che hanno colpito duramente alcune delle perle turistiche più rinomate della regione. Dal Salento al Gargano, le fiamme hanno divorato decine di ettari di macchia mediterranea e pinete costiere, spingendo le amministrazioni locali e le forze dell'ordine a interventi straordinari. Se a Gallipoli la priorità immediata è ora la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei crolli, sul Gargano l'emergenza si è chiusa grazie a una complessa macchina dei soccorsi che ha visto persino le istituzioni scendere sul campo in prima persona per salvare bagnanti e salvaguardare il paesaggio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incendi in Puglia: a Gallipoli chiuse le aree a rischio crollo, 150 ettari di macchia bruciati a Peschici

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