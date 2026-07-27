Matteo Renzi ha abbandonato lo studio di In Onda, su La7, lasciando Mara Carfagna senza interlocutore. Prima di uscire, ha dichiarato: «Voglio sentirla e vedere come si alleerà con Vannacci». La frase è stata pronunciata in diretta, creando imbarazzo tra i presenti. Successivamente, Renzi si è allontanato, lasciando Carfagna senza ulteriori commenti.

«Voglio sentirla e vedere come si alleerà con Vannacci». Matteo Renzi lascia lo studio di In Onda, su La7, gettando una granata tra i piedi di Mara Carfagna. E l’ex di Forza Italia e di Azione, oggi con Noi Moderati, prima replica senza microfono quindi, dopo la pubblicità, riceve la parola dai conduttori Luca Telese e Marianna Aprile. «Il fatto che io lo veda già con Giuseppe Conte, suo avversario in tutto, mi provoca beatitudine. Una incompatibilità valoriale e ideale con Vannacci, ammetto, esiste. Io escludo per quanto mi riguarda di potermi alleare con Vannacci, anche se ci sono delle questioni che meritano di essere affrontate, non come le affronta Vannacci» «Questa risposta è già un colpo di scena», esulta Telese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Onda, Renzi se ne va e Carfagna lo umilia in diretta

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