È in arrivo la nuova morsa del caldo dopo una breve parentesi di pausa dalle alte temperature. Da mercoledì 29 Luglio l'anticiclone africano investirà l'Italia, oltre alle aree centro-occidentali del Continente. Attese notti "tropicali" con 26-27°C Sta per concludersi la breve tregua dal cald. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - In arrivo 4° ondata di caldo record, anticiclone africano da mercoledì al 7 Agosto, temperature fino a 40°C

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Allerta Meteo, weekend drammatico: caldo RECORD al Sud, temperature folli. Forte maltempo al Nord

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