In arrivo 4° ondata di caldo record anticiclone africano da mercoledì al 7 Agosto temperature fino a 40°C
Da mercoledì 29 luglio, un anticiclone africano porterà in Italia temperature fino a 40°C, segnando l'inizio della quarta ondata di caldo record. La perturbazione interesserà anche le regioni centro-occidentali del continente, confermando un aumento delle temperature dopo una breve pausa. L’ondata di calore durerà fino al 7 agosto.
È in arrivo la nuova morsa del caldo dopo una breve parentesi di pausa dalle alte temperature. Da mercoledì 29 Luglio l'anticiclone africano investirà l'Italia, oltre alle aree centro-occidentali del Continente. Attese notti "tropicali" con 26-27°C Sta per concludersi la breve tregua dal cald. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Allerta Meteo, weekend drammatico: caldo RECORD al Sud, temperature folli. Forte maltempo al Nord
Notizie e thread social correlati
Quarta ondata di caldo in arrivo (ancora più intensa), temperature fino a 40 gradi: ecco dove e quando, la rimonta dell'anticiclone africanoUna nuova ondata di caldo sta per interessare l'area, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi.
Meteo: sull’Italia è in arrivo un’ondata di calore. L’anticiclone africano “Cammello” portrtà temperature record e afa opprimente fino al weekendUn'ondata di calore proveniente dall'anticiclone africano “Cammello” sta investendo l’Italia, portando temperature record e afa intensa.
Temi più discussi: Torna il caldo africano, ecco dove e quando colpirà la quarta ondata; Caldo africano, arriva la quarta ondata la prossima settimana; Quarta ondata di calore dell'estate: fino al 10 agosto il caldo torna protagonista; In arrivo la quarta ondata di caldo in Italia dal 29 luglio, oltre 38°C: le previsioni e quando finirà.
Dopo una breve tregua, il caldo sarà protagonista anche a luglio e agosto. Le previsioni meteo per i prossimi due mesi non sono incoraggianti. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/caldo-record-finito-si-luglio-agosto-ricomincia-nuova-ondata-arrivo-887344.htm facebook
Avviso di #ECMWF per agosto: le sue mappe inseriscono l'Italia in una nuova ondata di calore a grande scala. Ne parla Daniele Ingemi . x.com
Meteo, in arrivo la quarta intensa ondata di caloreIn arrivo da metà settimana la quarta ondata di calore, con afa e temperature al di sopra della norma. Isolati temporali pomeridiani lungo le Alpi ... meteo.it
Meteo agosto, quarta ondata di caldo: ecco quando sarà il picco (oltre i 40 gradi) e quanto dureràCaldo estremo, ci risiamo. Le ultime elaborazioni dei modelli confermano l'arrivo della quarta ondata di calore della stagione, destinata a ... msn.com