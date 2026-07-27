In arrivo 4° ondata di caldo record anticiclone africano da mercoledì al 7 Agosto temperature fino a 40°C

Da ilgiornaleditalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da mercoledì 29 luglio, un anticiclone africano porterà in Italia temperature fino a 40°C, segnando l'inizio della quarta ondata di caldo record. La perturbazione interesserà anche le regioni centro-occidentali del continente, confermando un aumento delle temperature dopo una breve pausa. L’ondata di calore durerà fino al 7 agosto.

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È in arrivo la nuova morsa del caldo dopo una breve parentesi di pausa dalle alte temperature. Da mercoledì 29 Luglio l'anticiclone africano investirà l'Italia, oltre alle aree centro-occidentali del Continente. Attese notti "tropicali" con 26-27°C Sta per concludersi la breve tregua dal cald. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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