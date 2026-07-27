In 4 in famiglia muoversi per le vacanze in Italia è ormai impossibile | anche quest’anno andremo all’estero

Un lettore ha dichiarato a Fanpage.it che, quest’anno, la famiglia non si muoverà in Italia per le vacanze, preferendo destinazioni estere. Secondo quanto riferito, i costi crescenti di beni e servizi rendono difficile viaggiare nel paese, portando a una diminuzione della voglia di visitare il patrimonio italiano. La famiglia ha deciso di rivolgersi all’estero per le vacanze, poiché muoversi in Italia è ormai considerato impossibile.

I costi sempre più elevati di beni e servizi hanno cambiato le abitudini degli italiani, anche quando si parla di vacanze. A Fanpage.it la testimonianza di un lettore: “L’Italia? Viene meno la voglia di apprezzare il patrimonio nazionale”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le bancarelle con le ciliegie ma anche il corteo che attraversa Monza: quest'anno la festa di san Gerardo è specialeA Monza, la festa di san Gerardo si svolge con un corteo che attraversa la città e bancarelle di ciliegie.

Temi più discussi: Una famiglia italiana su tre è costretta a rinunciare alle ferie; Chicago Med: Ep. 4 - Famiglia ritrovata Video; Giornata mondiale nonni e anziani. Luisa Tassi Tonelli (Apg23): A me i più piccoli danno la vita; Quanta voglia di famiglia. Il Veneto al bivio tra bonus e politiche strutturali.

L'obiettivo è costruire un'Europa capace di sostenere tutte le generazioni, garantendo ai giovani le condizioni per creare una famiglia e agli anziani una vita lunga, attiva e in salute. [4/4] x.com

In 4 in famiglia, muoversi per le vacanze in Italia è ormai impossibile: anche quest’anno andremo all’esteroI costi sempre più elevati di beni e servizi hanno cambiato le abitudini degli italiani, anche quando si parla di vacanze ... fanpage.it

Parchi acquatici più belli in Italia dove andare con i bambiniSono tantissimi i parchi acquatici per famiglie e bambini presenti in Italia. Ecco una selezione per organizzare una gita a tutto divertimento% ... bimbisaniebelli.it