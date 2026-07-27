Immissioni in ruolo docenti | ecco chi rientra negli elenchi regionali Aggiornato al 27 Luglio
Gli Uffici Scolastici Regionali stanno completando la verifica delle graduatorie dei concorsi per l'assegnazione degli insegnanti per l'anno scolastico 2026-2027. Questa procedura riguarda i candidati ancora inclusi negli elenchi e mira a definire gli elenchi regionali necessari a coprire i posti vacanti nelle scuole. La revisione e l'aggiornamento degli elenchi sono in corso, secondo le disposizioni del decreto legge approvato nel 2025.
Le procedure per le immissioni in ruolo docenti relative all'anno scolastico 20262027 entrano nel vivo. Gli Uffici Scolastici Regionali devono ora censire i candidati ancora presenti nelle graduatorie concorsi per definire i futuri elenchi regionali previsti dal DL 452025, garantendo la copertura dei posti vacanti.Chi ha diritto al ruolo nelle scuoleIl sistema di reclutamento attuale prevede la precedenza per i vincitori di diverse procedure concorsuali. Le immissioni in ruolo docenti avvengono prioritariamente attingendo dai soggetti inseriti nelle seguenti graduatorie:Concorso 2016: vincitori ancora presenti in elenco.Concorso 2018: vincitori per infanzia, primaria e secondaria (con una riserva del 30% del contingente destinato ai concorsi fino al 2028). 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi
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