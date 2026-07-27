Immissioni in ruolo docenti | ecco chi rientra negli elenchi regionali Aggiornato al 27 Luglio

Notizia in breve

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno completando la verifica delle graduatorie dei concorsi per l'assegnazione degli insegnanti per l'anno scolastico 2026-2027. Questa procedura riguarda i candidati ancora inclusi negli elenchi e mira a definire gli elenchi regionali necessari a coprire i posti vacanti nelle scuole. La revisione e l'aggiornamento degli elenchi sono in corso, secondo le disposizioni del decreto legge approvato nel 2025.