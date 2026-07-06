Immissioni in ruolo docenti | ecco chi rientra negli elenchi regionali Aggiornato al 6 Luglio
Le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026-2027 sono in fase avanzata. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno censendo i candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi per compilare gli elenchi regionali previsti dal decreto. L’obiettivo è coprire i posti vacanti. La data di aggiornamento è del 6 luglio.
Le procedure per le immissioni in ruolo docenti relative all'anno scolastico 20262027 entrano nel vivo. Gli Uffici Scolastici Regionali devono ora censire i candidati ancora presenti nelle graduatorie concorsi per definire i futuri elenchi regionali previsti dal DL 452025, garantendo la copertura dei posti vacanti.Chi ha diritto al ruolo nelle scuoleIl sistema di reclutamento attuale prevede la precedenza per i vincitori di diverse procedure concorsuali. Le immissioni in ruolo docenti avvengono prioritariamente attingendo dai soggetti inseriti nelle seguenti graduatorie:Concorso 2016: vincitori ancora presenti in elenco.Concorso 2018: vincitori per infanzia, primaria e secondaria (con una riserva del 30% del contingente destinato ai concorsi fino al 2028). 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi
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