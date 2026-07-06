Immissioni in ruolo docenti | ecco chi rientra negli elenchi regionali Aggiornato al 6 Luglio

Notizia in breve

Le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026-2027 sono in fase avanzata. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno censendo i candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi per compilare gli elenchi regionali previsti dal decreto. L’obiettivo è coprire i posti vacanti. La data di aggiornamento è del 6 luglio.