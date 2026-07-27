Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità avvenuta il 29 maggio, sono stati resi noti i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti per il 2026. I posti rimasti vacanti saranno utilizzati per stabilizzare i precari già in servizio. La procedura si sta sviluppando in base alle disponibilità residue, con aggiornamenti pubblicati fino al 27 luglio.

Le immissioni in ruolo docenti 2026 entrano nel vivo subito dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità, arrivata il 29 maggio. I posti rimasti liberi serviranno a stabilizzare molti precari in cattedra. I numeri reali, però, restano incerti: tutto dipende dalla richiesta del Ministero e dal via libera del MEF.Quanti posti restano dopo la mobilità 2026Le immissioni in ruolo docenti 2026 partono solo quando si chiude la terza fase dei movimenti, cioè trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale. In questa fase i posti vengono divisi a metà: il 50% va alla mobilità e il 50% alle assunzioni. Per l'anno scolastico 202627 c'è una regola precisa sul posto dispari: quando il numero non si divide in modo esatto, quel posto in più viene assegnato alle immissioni in ruolo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Immissioni in ruolo docenti 2026: ecco le disponibilità dopo i trasferimenti [Aggiornato al 27 Luglio]

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