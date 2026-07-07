Dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità il 29 maggio, le disponibilità per le immissioni in ruolo dei docenti nel 2026 sono state aggiornate al 7 luglio. I posti residui saranno utilizzati per stabilizzare molti insegnanti precari.

Le immissioni in ruolo docenti 2026 entrano nel vivo subito dopo la pubblicazione degli esiti della mobilità, arrivata il 29 maggio. I posti rimasti liberi serviranno a stabilizzare molti precari in cattedra. I numeri reali, però, restano incerti: tutto dipende dalla richiesta del Ministero e dal via libera del MEF.Quanti posti restano dopo la mobilità 2026Le immissioni in ruolo docenti 2026 partono solo quando si chiude la terza fase dei movimenti, cioè trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale. In questa fase i posti vengono divisi a metà: il 50% va alla mobilità e il 50% alle assunzioni. Per l'anno scolastico 202627 c'è una regola precisa sul posto dispari: quando il numero non si divide in modo esatto, quel posto in più viene assegnato alle immissioni in ruolo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Immissioni in ruolo docenti 2026: ecco le disponibilità dopo i trasferimenti [Aggiornato al 7 Luglio]

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Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

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