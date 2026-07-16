Nel Sannio, una tradizione pastorale prevede l’impiccagione del caciocavallo, una pratica antica ancora presente in alcune comunità locali. La regione è caratterizzata da borghi e culture rurali, mantenendo vivo il legame con la terra e le tradizioni storiche. La pratica del caciocavallo impiccato rappresenta un esempio di questa memoria culturale, tramandata nel tempo tra le comunità che vivono nel territorio.

La regione sannita, pastorale e rurale, è ricca di borghi, tradizioni, cultura, identità locali, memoria storica, con uno strettissimo legame con la terra. Uno dei prodotti artigianali più noti e apprezzati è da ricercarsi nell’ambito gastronomico. Un prodotto caseario amato da chiunque ami vivere appieno l’esperienza dell’alimentazione genuina e a chilometro zero: il caciocavallo, se impiccato ancora meglio!Siamo nel pieno della bella stagione, in cui il caldo torrido ci invita a organizzare gite fuori porta, grigliate con gli amici, pic nic in montagna, a stretto contatto con la natura. Il caciocavallo manca raramente nei pranzi conviviali ai piedi di un ruscello o nelle vallate boschive in montagna. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il caciocavallo impiccato, un’antica tradizione pastorale del Sannio

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