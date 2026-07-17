La campagna autunnoinverno 2026-27 della maison britannica presenta Ilona Staller, nota per il suo stile punk e trasgressivo, in uno scatto firmato dal fotografo Juergen Teller. Le immagini sono state realizzate negli interni di Belloni, azienda di arredi di lusso con oltre 150 anni di storia, situata tra Milano e Como. La scena mette in risalto un’atmosfera decadente e ribelle, in linea con il carattere della modella.

V ivienne Westwood ha svelato la sua campagna autunnoinverno 2026-27, firmata dal fotografo Juergen Teller e ambientata negli interni di Belloni, storica azienda di arredi di lusso fondata oltre 150 anni fa a Barlassina, tra Milano e Como. Il direttore creativo Andreas Kronthaler ha scelto per il progetto un gruppo eterogeneo di persone, lontane e vicine al mondo del brand: un modo per raccontare la maison attraverso volti e storie diverse. Tra questi, il volto più chiacchierato è quello di Ilona Staller, in arte Cicciolina. « L’ho incontrata per la prima volta proprio sul set e ho pensato che fosse una signora meravigliosa », spiega Kronthaler, « Un’icona che unisce tutti ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Punk, decadente e trasgressiva. Ilona Staller è nella nuova campagna autunno/inverno 2026-27 della maison britannica

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