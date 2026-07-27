Su una foto di un paesaggio roccioso, si nasconde una ragazza. La figura si confonde tra le rocce, rendendo difficile individuarla a prima vista. L’immagine ha attirato l’attenzione online, scatenando numerosi commenti e condivisioni. La ragazza si mimetizza tra le pietre, sfumando i contorni con il paesaggio circostante. La foto è diventata virale, spingendo gli utenti a cercare di trovarla tra le rocce.

Internet ha una nuova ossessione — e non si tratta né di una celebrità né di un nuovo filtro. È una roccia. Beh. più o meno. Una foto pubblicata da una mamma su Reddit ha spinto gli utenti dei social media a trasformarsi in veri e propri detective dopo che lei ha condiviso un’immagine apparentemente tranquilla di un paesaggio marino con la semplice didascalia: “Trovate mia figlia”. A prima vista, sembra una scena costiera come tante altre, solo qualche roccia ricoperta di cirripedi in riva al mare. Ma guardando più da vicino, improvvisamente qualcosa inizia a sembrare un po’ strano. Aspetta. dov’è la ragazza?!. Da minuti — alcuni addirittura da ore — la gente sta scrutando gli schermi cercando di individuare la bambina che si suppone sia nascosta nella foto. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Illusione ottica: trova la ragazza nascosta tra le rocce

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