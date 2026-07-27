Il video | tour nel cantiere di restauro del Ponte di Tiberio Ecco come sta rinascendo il simbolo di Rimini

Da video.corrieredibologna.corriere.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra il cantiere di restauro del Ponte di Tiberio, con impalcature e ponteggi ancora presenti. Fino a fine anno, sarà possibile vedere le operazioni di pulitura e conservazione svolte da restauratori. Le immagini ritraggono il lavoro di squadra e i dettagli delle attività di recupero in corso. Nessun dettaglio su eventuali interventi strutturali o tempistiche oltre la fine dell’anno.

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Fino alla fine dell’anno lo si potrà ammirare aguzzando la vista tra le impalcature e i ponteggi, scorgendo anche le restauratrici e i restauratori impegnati nei lavori minuziosi di pulitura e restauro. E così che Rimini si prende cura di uno dei monumenti più importanti della sua storia, tra gli esempi più belli di architettura romana fuori dalle mura di Roma. È il Ponte di Tiberio, costruito tra il 14 e il 21 d.C. Appena tagliato il traguardo dei 2000 anni di storia il comune ha promosso un importante e complesso intervento di restauro. Nel video la Dirigente del Settore Edilizia pubblica del comune di Rimini Chiara Fravisini e l’amministratore delegato di Lares Restauri Mario Massimo Cherido raccontano le linee guida dei lavori in corso. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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