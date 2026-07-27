Un video mostra case bruciate e terreni anneriti nella cittadina di Le Porge, a circa 90 chilometri da Bordeaux. Nella zona sono state evacuate 35mila persone, mentre in tutta la regione si contano circa 200mila evacuazioni. Le fiamme hanno causato danni estesi nel dipartimento di Gironda, con le riprese che evidenziano il territorio distrutto e le strade vuote di residenti e turisti.

Nell’area sono state evacuate 35mila persone, 200mila nella regione. E le riprese aree mostrano gli effetti devastanti degli incendi che hanno colpito il dipartimento di Gironda, in particolare Le Porge, cittadina di circa 12mila abitanti a 90 chilometri da Bordeaux. Al momento sono 240 le abitazioni distrutte dalle fiamme in Gironda, secondo quanto annunciato dalla prefettura di zona. “Non c’è nessuna vittima tra la popolazione”, confermano le autorità francesi, mentre la situazione sembra essersi nel complesso stabilizzata durante la notte. I roghi ora minacciano la periferia dell’area metropolitana di Bordeaux: distrutti circa 42.000 ettari di terreno, 220. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il video della cittadina francese devastata dagli incendi: a Le Porge evacuati abitanti e turisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La cittadina francese di Le Porge devastata dagli incendi

Notizie e thread social correlati

Incendio sul Gargano, turisti evacuati sulle barche della guardia costiera | Incendi domati in MoliseUn incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Gargano, costringendo i vigili del fuoco a intervenire da ore.

“Inferno di fuoco”. Incendio gigantesco fuori controllo: evacuati abitanti e turistiUn incendio di grandi proporzioni si è sviluppato in una zona conosciuta per il turismo e la natura.

Argomenti più discussi: Bangkok, insulti di studenti italiani sulla metro: il video è virale; La figuraccia degli studenti italiani a Bangkok, video virale diventa un caso e ambasciata si scusa; Gesti e insulti di studenti italiani sulla metro a Bangkok, il video diventa virale. Le scuse dell’ambasciata d’Italia in Thailandia - Video; Bangkok, dal caos sul treno alle scuse degli studenti (ma ?c'è già una denuncia alla polizia thailandese). La ricostruzione.