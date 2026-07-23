Inferno di fuoco Incendio gigantesco fuori controllo | evacuati abitanti e turisti

Notizia in breve

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato in una zona conosciuta per il turismo e la natura. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo all’evacuazione di residenti e visitatori. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre le autorità stanno gestendo l’emergenza. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sull’origine del rogo. Sul luogo sono presenti squadre di vigili del fuoco e forze dell’ordine.