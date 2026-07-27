il viaggio ritrovato di marguerite yourcenar

Notizia in breve

Un manoscritto inedito di Marguerite Yourcenar sarà pubblicato il 3 settembre in Francia dalla casa editrice Gallimard. Si tratta di un documento mai pubblicato prima, che aggiunge un nuovo elemento alla produzione letteraria della scrittrice francese. Marguerite Yourcenar, nata nel 1903 e morta nel 1987, è nota per i suoi lavori letterari e per aver scritto opere di narrativa e saggistica. La pubblicazione riguarda un pezzo ancora sconosciuto della sua produzione.