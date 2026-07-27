Il viaggio ritrovato di Marguerite Yourcenar
Un manoscritto inedito di Marguerite Yourcenar sarà pubblicato il 3 settembre in Francia dalla casa editrice Gallimard. Si tratta di un documento mai pubblicato prima, che aggiunge un nuovo elemento alla produzione letteraria della scrittrice francese. Marguerite Yourcenar, nata nel 1903 e morta nel 1987, è nota per i suoi lavori letterari e per aver scritto opere di narrativa e saggistica. La pubblicazione riguarda un pezzo ancora sconosciuto della sua produzione.
Un manoscritto inedito di Marguerite Yourcenar (1903-1987) sarà pubblicato il prossimo 3 settembre in Francia dalla casa editrice parigina Gallimard, riportando alla luce un tassello ancora sconosciuto dell’opera della grande scrittrice francese. Il testo, intitolato Traversée sur le Bathory - 1964, è un breve racconto di viaggio scritto nel 1964 durante una traversata nell’Europa del Nord e dell’Est. Strutturato come un “carnet de route“, il testo segue l’itinerario marittimo dell’autrice tra paesaggi, città in ricostruzione, incontri fugaci e osservazioni sul mondo contemporaneo. L’opera si inserisce nella tipica scrittura di Yourcenar, in cui il viaggio diventa occasione di meditazione storica e morale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ep. 025 - Memorie di Adriano, Marguerite Yourcenar.Quando l'uomo si ritrovò solo per la prima volta.
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