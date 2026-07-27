Il servizio antiviolenza tra cura e diritto | la presentazione del volume alla Camera dei Deputati

Domani, tra le 15 e le 19, si svolge nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati la presentazione del volume “Il servizio antiviolenza tra cura e diritto”. Il libro, curato dagli avvocati Ylli Pace e Anna Bellantoni, è stato pubblicato da Gambini Editore. L’evento riguarda l’analisi del ruolo dei servizi antiviolenza, con approfondimenti sulla loro funzione tra assistenza e normative legali.

Roma, 27 luglio 2026 – Si terrà domani martedì 28 luglio 2026, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto – Camera dei Deputati, la presentazione del volume “ Il servizio antiviolenza tra cura e diritto”, curato dagli avvocati Ylli Pace e Anna Bellantoni edito da Gambini Editore. L’iniziativa si svolge su iniziativa del l’On. Stefania Ascari. All’incontro interverranno, oltre alle curatrici Ylli Pace e Anna Bellantoni, l’On. Stefania Ascari, alcuni degli autori che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera e autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’associazionismo e delle professioni, dando vita a un confronto multidisciplinare sul tema del contrasto alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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