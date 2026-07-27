Il pensiero di Fedez dopo il ricovero | L’unico bene prezioso è il tempo ho pensato che stava per finire

Dopo un ricovero, il rapper ha commentato di aver riflettuto sull'importanza del tempo, considerandolo un bene prezioso. Tornato a casa, ha osservato che il cielo rimane uguale, anche se le esperienze cambiano. Ha sottolineato che il tempo ci fa capire molte cose, spesso con ritardo. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del ricovero.

«Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi». Con queste parole Fedez, descrive il suo stato d’animo dopo il ritorno a casa dall’ospedale. Il rapper è stato dimesso nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio dall’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo l’ultimo episodio di sanguinamento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) «Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì », racconta l’artista sui social. 🔗 Leggi su Open.online

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