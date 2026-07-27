Il Paradiso delle Signore 11 tornerà su Rai 1 dopo la pausa estiva con 160 episodi. La nuova stagione prevede l’introduzione di sette nuovi personaggi e il ritorno di un personaggio storico della famiglia Guarnieri. La produzione sta completando le riprese e le scene sono in fase di montaggio. La data di inizio della messa in onda non è ancora stata comunicata ufficialmente. La serie riprenderà con le vicende del grande magazzino milanese e i suoi protagonisti.

Il grande magazzino milanese è quasi pronto a riaprire le sue porte al pubblico televisivo con 160 episodi, sette nuovi personaggi e il ritorno di un volto storico della famiglia Guarnieri. Ecco quando ricomincia la soap. Il grande magazzino più famoso della televisione italiana sta per riaccendere le sue vetrine. Dopo una decima stagione seguitissima e molto amata, Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare su Rai 1 con nuovi episodi e nuovi personaggi, oltre al cast stabile ormai collaudato. Ma quando inizierà la stagione numero 11? Il Paradiso delle Signore 11, quando inizia Il paradiso delle signore tornerà lunedì 7 settembre 2026 alle 16. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 11, quando torna su Rai 1 dopo la pausa estiva

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