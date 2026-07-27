Il nuovo osservatorio di Snam per leggere l’evoluzione del sistema energetico italiano
Un nuovo osservatorio di Snam monitora l’evoluzione del sistema energetico italiano. In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, aumento delle energie rinnovabili e priorità sulla sicurezza degli approvvigionamenti, l’analisi dei dati diventa fondamentale. L’obiettivo è seguire i cambiamenti e le tendenze del settore, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate su come si sta trasformando il panorama energetico nazionale.
In un sistema energetico sempre più complesso, attraversato da tensioni geopolitiche, crescita delle rinnovabili e nuove esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti, leggere i dati diventa quasi importante quanto costruire le infrastrutture. È da questa esigenza che nasce Polaris, il nuovo osservatorio di Snam dedicato ai numeri, alle analisi e ai trend che raccontano l’evoluzione del sistema energetico italiano. Disponibile online da oggi e pubblicato con cadenza mensile, Polaris si propone come uno strumento di monitoraggio pensato per offrire una fotografia aggiornata del ruolo del gas nel mix energetico nazionale e del funzionamento delle infrastrutture che ne garantiscono resilienza, flessibilità e continuità di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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I dati @snam confermano. Per liberarci da dipendenza (si veda da quali paesi dipendono le nostre forniture ) unica strada è #elettrificazione dei consumi accompagnata da boost #rinnovabili con #accumuli e adeguamento reti. Chi rema contro è un fossile n x.com
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