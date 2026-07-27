Un nuovo osservatorio di Snam monitora l’evoluzione del sistema energetico italiano. In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, aumento delle energie rinnovabili e priorità sulla sicurezza degli approvvigionamenti, l’analisi dei dati diventa fondamentale. L’obiettivo è seguire i cambiamenti e le tendenze del settore, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate su come si sta trasformando il panorama energetico nazionale.

In un sistema energetico sempre più complesso, attraversato da tensioni geopolitiche, crescita delle rinnovabili e nuove esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti, leggere i dati diventa quasi importante quanto costruire le infrastrutture. È da questa esigenza che nasce Polaris, il nuovo osservatorio di Snam dedicato ai numeri, alle analisi e ai trend che raccontano l’evoluzione del sistema energetico italiano. Disponibile online da oggi e pubblicato con cadenza mensile, Polaris si propone come uno strumento di monitoraggio pensato per offrire una fotografia aggiornata del ruolo del gas nel mix energetico nazionale e del funzionamento delle infrastrutture che ne garantiscono resilienza, flessibilità e continuità di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il nuovo osservatorio di Snam per leggere l’evoluzione del sistema energetico italiano

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