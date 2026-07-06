Il nuovo sistema di controllo dell’aeroporto di Tirana, principale ingresso in Albania, è stato sviluppato dall’Italia, in particolare dal Polo aeroportuale del Nordest. Si tratta di un Airport Management System che è stato implementato presso l’aeroporto internazionale. La tecnologia italiana è stata adottata per migliorare la gestione e il controllo delle operazioni aeroportuali. Il sistema rappresenta un investimento significativo nel settore aeroportuale del paese.

PORTA LA FIRMA dell’Italia e in particolare del Polo aeroportuale del Nordest il progetto per la realizzazione del nuovo Airport Management System dell’Aeroporto Internazionale di Tirana, principale porta d’accesso dell’Albania. Naitec, società del Gruppo Save (holding italiana, fondata nel 1987, specializzata nella gestione di infrastrutture aeroportuali e dei relativi servizi per i viaggiatori specializzata nella digitalizzazione dei processi operativi aeroportuali), si è infatti aggiudicata la gara d’appalto internazionale. "Abbiamo intrapreso questa collaborazione con grande soddisfazione ed entusiasmo, con un calendario operativo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aeroporti, il nuovo sistema di controllo di Tirana parla italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

EES, cos’è il nuovo sistema europeo che ha mandato in tilt gli aeroporti con attese fino a sei oreIl nuovo sistema europeo EES ha causato code fino a sei ore e voli cancellati negli aeroporti.

Leggi anche: Sicurezza, sistema italiano di fronte a sfide nuovo disordine globale

Temi più discussi: Caos alle frontiere, il nuovo sistema anti-immigrazione dell'Ue ha mandato in tilt gli aeroporti; EES, cos’è il nuovo sistema europeo che ha mandato in tilt gli aeroporti con attese fino a sei ore; Aeroporti, il nuovo sistema di controllo di Tirana parla italiano; Logistica agroalimentare: presentato il progetto sperimentale del cargo aereo dall’aeroporto di Taranto Grottaglie per lo sviluppo della filiera.

Il nuovo sistema europeo di identificazione per i passeggeri extra ue ed extra Schengen sta creando il caos negli aeroporti. L’Entry Exit System (EES) ha sostituito i vecchi timbri con l’acquisizione di dati biometrici. Obbligato a seguire la procedura anche chi at x.com

Aeroporti, il nuovo sistema di controllo di Tirana parla italianoPORTA LA FIRMA dell’Italia e in particolare del Polo aeroportuale del Nordest il progetto per la realizzazione del nuovo ... msn.com

Caos alle frontiere, il nuovo sistema anti-immigrazione dell’Ue ha mandato in tilt gli aeroportiUn anno fa Bruxelles lo aveva presentato come il controllo alle frontiere più moderno al mondo. Oggi quello stesso sistema sta causando il caos. Eppure uno studio del 2024 aveva già lanciato l’allar ... corriere.it