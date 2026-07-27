Il movimento No Tav ha dichiarato di non voler prendere le distanze dai black bloc, sostenendo che non esiste una distinzione tra i manifestanti pacifici e i violenti incappucciati. In una conferenza stampa, hanno affermato che non riconoscono differenze tra i diversi gruppi presenti, criticando le interpretazioni mediatiche che hanno distinto tra “buoni” e “cattivi”. La posizione ufficiale non prevede separazioni tra le varie componenti del corteo.

Non ci pensa proprio il movimento No Tav a prendere le distanze dai violenti. E, anzi, in una conferenza stampa ha rivendicato la piena continuità, perfino la sovrapponibilità, tra gli incappucciati e gli altri manifestanti, recriminando anche sulle distinzioni che sono state fatte a livello mediatico. Il movimento No Tav: «Nessuna distinzione tra noi e i black bloc». «Dopo quello che è successo sabato, il racconto della maggior parte dei giornali e telegiornali è stato il solito e cioè che ci sono i valligiani che volevano manifestare tranquillamente e poi sono arrivati i black bloc. In realtà questa divisione è assolutamente falsa, se aveste visto il corteo che è partito da qui sono andati su in migliaia e migliaia verso Chiomonte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il movimento No Tav: «Nessuna divisione con i black bloc. Non accettiamo la distinzione tra buoni e cattivi»

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